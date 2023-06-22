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22:02, 22 июня 2023Спорт

Валуев отреагировал на намерение МОК лишить IBA права проведения турниров

Валуев назвал намерение МОК лишить IBA права проведения турниров политическим решением

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев отреагировал на намерение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) права проведения турниров. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев назвал возможные санкции политическим решением. По его мнению, так произойдет с каждой международной организацией, которую возглавит россиянин. «Это лежит на поверхности. Никто этого не скрывал. Токсичные решения предваряли отзыв признания IBA», — заявил депутат.

Ранее 22 июня генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что комитет принял решение отозвать признание IBA. Он назвал политику организации полным неуважением к принципам международного спорта.

МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпиады-2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». До этого МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио. Организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.

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    Анастасия Борисова
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