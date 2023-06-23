Украинская фехтовальщица раскритиковала FIE за возвращение россиян на турниры

Украинка Харлан упрекнула FIE в разрушении подготовки спортсменов ради возвращения россиян

Украинка Ольга Харлан раскритиковала Международную федерацию фехтования (FIE) за возвращение россиян на турниры. Ее слова приводит «Суспiльне Спорт».

«В FIE сейчас делают все возможное, чтобы вернуть на соревнования россиян и белорусов, чтобы "не было дискриминации". При этом они разрушают подготовку к завершению этого сезона и к Олимпийским играм в целом», — заявила она.

Харлан упрекнула FIE за перенос на другие даты и в другую страну квалификационных соревнований, что нарушает план тренировок других европейских стран-участниц.

Ранее FIE лишила Европейские игры-2023 статуса чемпионата Европы по фехтованию вследствие недопуска россиян на турнир из-за проблем с получением польских виз. Отмечалось, что турнир будет перенесен на октябрь.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.