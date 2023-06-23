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14:28, 23 июня 2023Спорт

Украинская фехтовальщица раскритиковала FIE за возвращение россиян на турниры

Украинка Харлан упрекнула FIE в разрушении подготовки спортсменов ради возвращения россиян
Ольга Харлан

Ольга Харлан. Фото: Tadashi Miyamoto / AFLO / Globallookpress.com

Украинка Ольга Харлан раскритиковала Международную федерацию фехтования (FIE) за возвращение россиян на турниры. Ее слова приводит «Суспiльне Спорт».

«В FIE сейчас делают все возможное, чтобы вернуть на соревнования россиян и белорусов, чтобы "не было дискриминации". При этом они разрушают подготовку к завершению этого сезона и к Олимпийским играм в целом», — заявила она.

Харлан упрекнула FIE за перенос на другие даты и в другую страну квалификационных соревнований, что нарушает план тренировок других европейских стран-участниц.

Ранее FIE лишила Европейские игры-2023 статуса чемпионата Европы по фехтованию вследствие недопуска россиян на турнир из-за проблем с получением польских виз. Отмечалось, что турнир будет перенесен на октябрь.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

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