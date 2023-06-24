Стало известно об отстранении россиян Европейской конфедерацией фехтования

Inside the Games: Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян от турниров

Европейская конфедерация фехтования (EFC) отстранила россиян от турниров. Об этом стало известно Inside the Games.

Сообщается, что решение было принято большинством голосов конгресса EFC по предложению президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева. Отмечается, что это рассматривается как протест против допуска россиян Международной федерацией фехтования (FIE).

Согласно решению, россияне и белорусы не смогут входить в исполком или в комиссии EFC, а также участвовать в соревнованиях среди спортсменов младше 23 лет. При этом ограничения не коснутся взрослых континентальных соревнований под эгидой организации.

Ранее FIE лишила Европейские игры-2023 статуса чемпионата Европы по фехтованию вследствие не допуска россиян на турнир из-за проблем с получением польских виз. Отмечалось, что турнир будет перенесен на октябрь.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.