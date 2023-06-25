В России высказались о международной реакции на действия Пригожина

Депутат ГД Чепа: международная реакция на действия Пригожина была аккуратной и выжидающей

Международная реакция на действия попытавшегося начать мятеж в России главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина была аккуратной и выжидающей. Так в разговоре с «Лентой.ру» высказался о заявлениях мировых политиков первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все ожидали чего-то. У кого-то были надежды, как, например, у Украины. Кто-то посчитал, что сможет решить свои проблемы за счет конфликта в России. Кто-то думал о том, как получить дивиденды», — заявил парламентарий.

При этом депутат отметил, что международные реакции были достаточно аккуратными и выжидающими. «Хотя мы видели, что консультации и переговоры проходили на всех уровнях», — заключил он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены отложить введение новых ограничений в отношении ЧВК «Вагнер». Как стало известно, Госдепартамент США хотел ввести очередной пакет санкций в отношении компании в связи с ее действиями в Африке 27 июня. Однако принятие данных мер было решено отложить на фоне сложившейся ситуации в России.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК.

После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут неминуемое наказание.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.