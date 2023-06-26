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02:51, 26 июня 2023Бывший СССР

Минск сообщил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения. Где обучают боевиков?

КГБ Белоруссии сообщил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Западные страны готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, сообщил заместитель начальника следственного управления комитета государственной безопасности республики Константин Бычек. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам чиновника, КГБ готово к террористическим проявлениям. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко предпринимаются соответствующие меры.

У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет

Константин БычекЗаместитель начальника следственного управления комитета государственной безопасности Белоруссии

Также Бычек подчеркнул, что Минск обладает всеми возможностями для своевременной нейтрализации угрозы. Уточняется, что подготовка террористов ведется на базе спецподразделений, включая воинскую часть «Гром» в Польше, Союз стрелков Литвы, СБУ на Украине. Затем боевики готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в республику, добавил он.

Оружие с Украины

В апреле Александр Лукашенко пожаловался на поток оружия, который идет в республику с Украины.

Просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие

Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии

Он также подчеркнул, что в Белоруссии был задержан террорист, проникший в республику через Россию. Его якобы намеревались вывезти из страны.

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Оппозиция

В июне газета The Times писала, что граждане Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну и хотят вернуться в республику, чтобы свергнуть Лукашенко, уже проходят боевую подготовку в Польше.

Уточняется, что речь идет о сотнях человек. Тренировки устраивают члены организации BYPOL, созданной уволившимися после протестов 2020 года белорусскими силовиками, встречи проходят в Познани. По словам руководителя BYPOL Александра Азарова, некоторые группы обучаются уже несколько месяцев.

Как отмечает The Times, BYPOL уже брала на себя ответственность за диверсии на белорусских железных дорогах в 2022 году, а также атаку на российский самолет A-50 на авиабазе Мачулищи (Минская область) в феврале 2023-го.

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Британская газета The Sunday Times также сообщала, что белорусские боевики, планирующие участвовать в вооруженной попытке восстания против белорусского президента, проходят в Польше боевую подготовку.

По информации издания, несколько сотен белорусов проходят специальное обучение в центрах подготовки в Познани. Организаторами выступают группы из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну после президентских выборов 2020 года.

Боевик с позывным Дедушка заявил газете, что они «попробовали идти мирным путем», однако «государство никогда не обретает свою свободу без крови».

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Покушение на Лукашенко

В феврале Александр Лукашенко заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, что неизвестные захотели убить его и уже начали готовить покушение.

Соловьев задал политику вопрос о попытках физического устранения. В ответ Лукашенко заверил, что убить его пытаются «прямо сейчас». «Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого», — обратился он к журналисту.

Он не привел подробностей и доказательств готовящегося заговора, пообещав предоставить их через месяц. При этом белорусский лидер добавил, что под угрозой находятся и его дети.

Это запредельно. Это не красная линия, это уже что-то большее

Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии
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    Юлия Мискевич
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