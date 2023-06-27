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10:05, 27 июня 2023Спорт

Белорусская теннисистка рассказала о слезах из-за украинского тренера

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что украинский тренер довел ее до слез

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что украинский тренер довел ее до слез. Ее слова приводит L'Еquipe.

Спортсменка вспомнила, что однажды тренер украинской теннисистки сказал ей: «Я рад, что ты проиграла». «Я пошла в офис Женской теннисной ассоциации (WTA). Я плакала как ребенок, не могла говорить», — заявила она.

Ранее Соболенко рассказала о желании завершить карьеру из-за угроз и ухудшения отношения к ней со стороны общественности после начала спецоперации на Украине. По словам второй ракетки мира, ей угрожали в соцсетях, а окружающие смотрели на нее странно. На «Ролан Гаррос» белоруска отказалась от участия в открытой послематчевой пресс-конференции, заявив, что не чувствует себя в безопасности, отвечая на вопросы журналистов.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Они принимают участие в турнирах в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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