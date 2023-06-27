Белорусская теннисистка рассказала о слезах из-за украинского тренера

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что украинский тренер довел ее до слез

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что украинский тренер довел ее до слез. Ее слова приводит L'Еquipe.

Спортсменка вспомнила, что однажды тренер украинской теннисистки сказал ей: «Я рад, что ты проиграла». «Я пошла в офис Женской теннисной ассоциации (WTA). Я плакала как ребенок, не могла говорить», — заявила она.

Ранее Соболенко рассказала о желании завершить карьеру из-за угроз и ухудшения отношения к ней со стороны общественности после начала спецоперации на Украине. По словам второй ракетки мира, ей угрожали в соцсетях, а окружающие смотрели на нее странно. На «Ролан Гаррос» белоруска отказалась от участия в открытой послематчевой пресс-конференции, заявив, что не чувствует себя в безопасности, отвечая на вопросы журналистов.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Они принимают участие в турнирах в нейтральном статусе.