Белорусская теннисистка рассказала о слезах из-за украинского тренера
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что украинский тренер довел ее до слез. Ее слова приводит L'Еquipe.
Спортсменка вспомнила, что однажды тренер украинской теннисистки сказал ей: «Я рад, что ты проиграла». «Я пошла в офис Женской теннисной ассоциации (WTA). Я плакала как ребенок, не могла говорить», — заявила она.
Ранее Соболенко рассказала о желании завершить карьеру из-за угроз и ухудшения отношения к ней со стороны общественности после начала спецоперации на Украине. По словам второй ракетки мира, ей угрожали в соцсетях, а окружающие смотрели на нее странно. На «Ролан Гаррос» белоруска отказалась от участия в открытой послематчевой пресс-конференции, заявив, что не чувствует себя в безопасности, отвечая на вопросы журналистов.
WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Они принимают участие в турнирах в нейтральном статусе.