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11:59, 1 июля 2023Спорт

Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне

Даниил Медведев заявил, что хочет показать свой максимум на Уимблдоне

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне в 2023 году. Слова спортсмена приводит сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«На данный момент Уимблдон — это турнир Большого шлема, где я показал свой худший результат, дойдя до четвертого круга. Поэтому, конечно, хочу это изменить», — заявил Медведев. Он добавил, что хочет показать на турнире свой максимум.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

27-летний Медведев занимает второе место в рейтинге АТР. Он уступает лишь 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. Замыкает тройку сильнейших серб Новак Джокович.

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    Ксения Курашкина
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