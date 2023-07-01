Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне

Даниил Медведев заявил, что хочет показать свой максимум на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне в 2023 году. Слова спортсмена приводит сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«На данный момент Уимблдон — это турнир Большого шлема, где я показал свой худший результат, дойдя до четвертого круга. Поэтому, конечно, хочу это изменить», — заявил Медведев. Он добавил, что хочет показать на турнире свой максимум.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

27-летний Медведев занимает второе место в рейтинге АТР. Он уступает лишь 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. Замыкает тройку сильнейших серб Новак Джокович.