Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне
Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне в 2023 году. Слова спортсмена приводит сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
«На данный момент Уимблдон — это турнир Большого шлема, где я показал свой худший результат, дойдя до четвертого круга. Поэтому, конечно, хочу это изменить», — заявил Медведев. Он добавил, что хочет показать на турнире свой максимум.
31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.
27-летний Медведев занимает второе место в рейтинге АТР. Он уступает лишь 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. Замыкает тройку сильнейших серб Новак Джокович.