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12:36, 4 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье российские силы перешли в активную оборону. Как изменится ситуация на фронте?

Рогов заявил о переходе ВС России в активную оборону с контратаками в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переходе Вооруженных сил России (ВС РФ) в активную оборону на линии фронта в Запорожской области. Его цитирует РИА Новости.

Как пояснил Рогов, не только качественно обороняются, но и проводят контратаки с минимальными рисками для личного состава.

Ранее Рогов анонсировал «второй этап» украинского контрнаступления

По его словам, второй этап украинской операции может начаться в любой момент со дня на день. Рогов предположил, что ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

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«Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск», — сказал он. Рогов пояснил, что это делается с целью скрыть местонахождение основных бойцов ВСУ.

На Украине признали трудности при наступлении на запорожском направлении

Заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские части ведут ожесточенные бои и пытаются преодолеть минные поля. Она также заявила, что оценивать эффективность действий ВСУ километрами или количеством взятых населенных пунктов некорректно.

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При этом Маляр отметила, что населению Украины хочется, чтобы наступление было «как в кино» — быстрым и ясным. «Конечно, в жизни так не будет, и война — совсем другая ситуация. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с сопротивлением врага», — считает замглавы Минобороны Украины.

Украинские власти говорили о контрнаступлении с середины весны

Власти Украины постоянно анонсируют контрнаступление. 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что оно состоится в ближайшее время. Однако президент Украины Владимир Зеленский призывал отложить контрнаступление, так как войскам нужно было больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи.

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В итоге контрнаступление Украины началось в начале июня. По подсчетам президента России Владимира Путина, с момента его начала ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Глава государства также отметил затишье в контрнаступлении, которое связано с серьезными потерями противника. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу отчитывался о недостигнутых Киевом целях контрнаступления.

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