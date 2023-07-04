В Запорожье российские силы перешли в активную оборону. Как изменится ситуация на фронте?

Рогов заявил о переходе ВС России в активную оборону с контратаками в Запорожской области

Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переходе Вооруженных сил России (ВС РФ) в активную оборону на линии фронта в Запорожской области. Его цитирует РИА Новости.

Как пояснил Рогов, не только качественно обороняются, но и проводят контратаки с минимальными рисками для личного состава.

Ранее Рогов анонсировал «второй этап» украинского контрнаступления

По его словам, второй этап украинской операции может начаться в любой момент со дня на день. Рогов предположил, что ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

«Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск», — сказал он. Рогов пояснил, что это делается с целью скрыть местонахождение основных бойцов ВСУ.

На Украине признали трудности при наступлении на запорожском направлении

Заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские части ведут ожесточенные бои и пытаются преодолеть минные поля. Она также заявила, что оценивать эффективность действий ВСУ километрами или количеством взятых населенных пунктов некорректно.

При этом Маляр отметила, что населению Украины хочется, чтобы наступление было «как в кино» — быстрым и ясным. «Конечно, в жизни так не будет, и война — совсем другая ситуация. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с сопротивлением врага», — считает замглавы Минобороны Украины.

Украинские власти говорили о контрнаступлении с середины весны

Власти Украины постоянно анонсируют контрнаступление. 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что оно состоится в ближайшее время. Однако президент Украины Владимир Зеленский призывал отложить контрнаступление, так как войскам нужно было больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи.

В итоге контрнаступление Украины началось в начале июня. По подсчетам президента России Владимира Путина, с момента его начала ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Глава государства также отметил затишье в контрнаступлении, которое связано с серьезными потерями противника. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу отчитывался о недостигнутых Киевом целях контрнаступления.