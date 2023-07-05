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14:02, 5 июля 2023Спорт

Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от оскорблений на Суперкубке России

Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Болельщики «Зенита» и ЦСКА отказались от оскорблений на матче за Суперкубок России. Об этом сообщается в группе фанатского объединения сине-бело-голубых «Ландскрона» во «ВКонтакте».

«Фанатскими движениями "Зенита" и ЦСКА принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России в Казани», — говорится в заявлении.

Матч между действующим чемпионом России «Зенитом» и победителем Кубка России ЦСКА состоится 15 июля. Он пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В 2022 году сине-бело-голубые разгромили «Спартак» со счетом 4:0.

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