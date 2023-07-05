Стало известно о предупреждении стран НАТО в адрес Москвы

FT: США, Британия и Франция предупредили Россию об ударе при применении ядерного оружия

США, Великобритания и Франция предупредили Россию об ответном ударе обычным вооружением в случае применения тактического ядерного оружия на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в западных странах и в России.

По информации издания, получив предупреждение, в Москве пришли к выводу, что тактическое ядерное оружие не даст существенного преимущества армии. Оно только превратит поле боя в «выжженную пустыню», но не поможет российским войскам в наступлении.

Издание напомнило, что в июне президент России Владимир Путин допустил применение ядерного оружия в случае, если создается угроза территориальной целостности России. Но сейчас для этого нет необходимости.

Также Financial Times со ссылкой на западных и китайских официальных лиц сообщает, что и лидер Китая Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у России нет намерения применять ядерное оружие на Украине. По его словам, недружественные России страны спекулируют на теме применения ядерного оружия.