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12:29, 5 июля 2023Мир

Стало известно о предупреждении стран НАТО в адрес Москвы

FT: США, Британия и Франция предупредили Россию об ударе при применении ядерного оружия

Фото: Yves Herman / Reuters

США, Великобритания и Франция предупредили Россию об ответном ударе обычным вооружением в случае применения тактического ядерного оружия на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в западных странах и в России.

По информации издания, получив предупреждение, в Москве пришли к выводу, что тактическое ядерное оружие не даст существенного преимущества армии. Оно только превратит поле боя в «выжженную пустыню», но не поможет российским войскам в наступлении.

Издание напомнило, что в июне президент России Владимир Путин допустил применение ядерного оружия в случае, если создается угроза территориальной целостности России. Но сейчас для этого нет необходимости.

Также Financial Times со ссылкой на западных и китайских официальных лиц сообщает, что и лидер Китая Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у России нет намерения применять ядерное оружие на Украине. По его словам, недружественные России страны спекулируют на теме применения ядерного оружия.

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    Александр Слабиев
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