«Прямое нарушение договоренностей»: как в России отреагировали на возвращение командиров «Азова» из Турции на Украину

Песков счел возвращение командиров «Азова» из Турции на Украину нарушением договоренностей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возвращение на Украину из Турции экс-командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, это является прямым нарушением имевшихся договоренностей, передает РИА Новости.

Возвращение из Турции на Украину главарей «азовцев» является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская, так и турецкая сторона Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что Россию никто не ставил в известность о передаче Украине из Турции экс-командиров бригады «Азов». Он подчеркнул, что по условиям договоренностей члены бригады должны были находиться в Турции до момента окончания конфликта.

Возвращение командиров «Азова» на Украину

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулись военные, в числе которых экс-члены «Азова» — в частности, бывший командир Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, а также экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский. В сентябре 2022 года они в числе прочих были обменяны на российских военных и по условиям договора находились в Турции.

Передача пяти командиров полка «Азов» и украинского политика Виктора Медведчука в рамках крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной в сентябре 2022 года прошла в Анкаре.

Переговоры об обмене проходили в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. Россия выдвинула условие, чтобы бойца «Азова» остались в Турции, украинская сторона согласилась.

Песков связал возвращение командиров «Азова» с неудачами контрнаступления ВСУ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал передачу экс-командиров «Азова» с неудачами контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Решение выдать главарей «Азова» Зеленскому в нарушение договоренностей, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков также объяснил передачу Турцией Украине командиров «Азова» давлением на Анкару. По его словам, на Турцию надавили в рамках подготовки к саммиту НАТО, членом которой она является.

Реакция Госдумы и Совфеда

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал, что передачу командиров «Азова» следует рассматривать как нарушение всех договоренностей, которые следовало бы соблюдать.

Никому верить нельзя. Другое дело, если они не будут участвовать в боевых действиях Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что решение вернуть на Украину командиров «Азова» является проверкой украинского лидера Владимира Зеленского со стороны турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

С одной стороны, понятно, что это «Азов», что эти командиры творили. С другой стороны, я понимаю, что Эрдоган думает, как прийти к миру. Но мы-то понимаем, что они дома сидеть не будут. Мы не верим, что они не начнут делать то, что делали до того Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Журова назвала возвращение командиров опрометчивым шагом и допустила, что Зеленский заверил Эрдогана в том, что «азовцы» не будут участвовать в боевых действиях. Депутат усомнилась в том, что эта гарантия будет выполнена, однако предположила, что таким образом турецкий лидер проверяет, можно ли доверять президенту Украины.

