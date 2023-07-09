В России отреагировали на перехват украинских ракет

Сенатор Цеков: перехват украинских ракет показывает боеготовность России

Перехват запущенных со стороны Украины ракет в нескольких регионах России показывает полную боеготовность Вооруженных сил РФ к различным атакам. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«В любой момент может быть нанесен удар по любому объекту Российской Федерации — как в Крыму, так и на материковой части. Для нас ничего такого неожиданного нет. Это показатель того, что мы находимся в состоянии постоянной боевой готовности», — сказал парламентарий.

К подобным действиям со стороны Украины мы готовы и соответствующим образом отвечаем. Какой-то трагедии поэтому поводу у нас нет Сергей Цеков сенатор

9 июля стало известно, что сразу в нескольких российских регионах система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты, которые были запущены со стороны Украины. Это первый случай с момента начала полномасштабных боевых действий, когда сообщается о перехвате именно этого типа вооружения.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Керчи силами ПВО была сбита крылатая ракета. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

После случившегося движение по Крымскому мосту временно приостановили. Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов связал это с атакой. Из-за этого образовались пробки с двух сторон при подъезде к переправе. К 15 часам по Москве затор со стороны Кубани растянулся на 6

километров, со стороны полуострова — на 3,5 километра, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Еще одну ракету уничтожили над Ростовской областью, отчитался губернатор региона Владимир Голубев. По его словам, повреждена кровля некоторых зданий.

Также система ПВО ликвидировала две ракеты в Брянской области, заявил глава федерального субъекта Александр Богомаз. «В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь», — написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что пострадавших нет, на месте работают спецслужбы.