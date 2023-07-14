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11:28, 14 июля 2023Россия

В России отреагировали на разъяснения Турции о выдаче Киеву командиров «Азова»

Депутат Журова: Турция объяснилась за выдачу командиров «Азова» из-за негатива России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Турция решила объяснить России причины выдачи командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Киеву из-за негативной реакции Москвы. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на комментарии Анкары.

Я думаю, Россия написала все ноты протеста по этому поводу, и, конечно, им пришлось объяснять. Мы же не могли к этому отнестись спустя рукава. Несомненно, были звонки, наверняка было высказано наше негодование

Светлана Журовадепутат Госдумы

По мнению депутата, Турция решила рассказать об обстоятельствах передачи украинских военных из-за роли России в решении важных внешнеполитических вопросов.

«Тут несколько вводных — и зерновая сделка, и вступление Швеции в НАТО, и выдача этих "азовцев". Все вместе это уже вопрос дипломатов и переговоров. Теперь от нашей стороны нужно услышать высказывания, что вопрос урегулирован. Турция хочет быть медиатором, но при этом совершает какие-то сомнительные для нас шаги», — добавила она.

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8 июля 2023

Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик рассказал, что власти страны объяснили Москве решение вернуть Украине командиров «Азова». Он отметил, что ситуация прояснилась, и напряженности в отношениях стран нет. Подробностей разговора при этом он не привел.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пятеро командиров бригады вернулись в республику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России об этом заранее не было известно.

В сентябре 2022 года этих украинских военных в числе прочих обменяли на пленных россиян. По условиям договора они находились это время в Турции.

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