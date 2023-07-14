Турция дала России разъяснения по передаче Украине командиров «Азова». Как это повлияло на отношения Анкары и Москвы?

Турция заявила, что дала России объяснения по вопросу передачи командиров «Азова»

Власти Турции заявили, что Анкара предоставила Москве объяснения по передаче Киеву командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Это следует из заявления правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Как заявил председатель фракции Омер Челик, ситуация прояснилась. Он также подчеркнул, что напряженности в отношениях Анкары и Москвы нет. В то же время он не сообщил никаких деталей переговоров.

Эрдоган обсудит передачу командиров «Азова» с Путиным

О нормализации ситуации ранее сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, после выдачи Киеву «азовцев» в России был сделан ряд заявлений. Однако после того, как турецкие власти рассказали Москве детали передачи, «ситуация стала позитивной», отметил он.

Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Также стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным выдачу Украине главарей бригады «Азов». Турецкий лидер сообщил, что в августе глава России приедет с визитом в Турцию, где у сторон будет возможность обсудить данные вопросы в формате тет-а-тет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистами отказался раскрывать содержание переговоров по выдаче Украине «азовцев», которые проводил с турецким коллегой Хаканом Фиданом. «Не имею привычки рассказывать то, что сообщают мне мои коллеги во время дипломатических контактов», — сказал он, намекнув, что подобное характерно для западных политиков.

Россию о выдаче экс-командиров заранее не уведомили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россию никто не ставил в известность о передаче Украине из Турции экс-командиров «Азова». Он напомнил, что Турция является членом НАТО и допустил, что в преддверии саммита блока на Анкару оказывалось давление. В то же время Песков подчеркнул, что нарушение договоренностей «никого не красит». Решение Анкары он также связал с провалами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрнаступлении.

А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с Североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заявил, что произошедшее нарушает все договоренности. «Никому верить нельзя. Другое дело, если они не будут участвовать в боевых действиях», — сказал сенатор. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин выразил мнение, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров бригады «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что президент Украины Владимир Зеленский мог дать подобные гарантии Эрдогану, в связи с чем тот решился на выдачу экс-командиров. «Может Зеленский заверил его, что они не будут воевать, дал гарантии. Сомневаюсь, что это будет выполнено», — отметила депутат.

О передаче Турцией Украине командиров «Азова» стало известно 8 июля. Среди них оказались бывший командир Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, а также экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, которых в сентябре 2022 года обменяли на российских военных. По условиям договоренностей, члены бригады должны были находиться в Турции до момента окончания конфликта.