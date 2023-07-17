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17:20, 17 июля 2023Экономика

Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая лира на фоне прекращения зерновой сделки обновила исторический минимум

Фото: Idil Toffolo / Globallookpress.com

Турецкая лира рекордно обвалилась после сообщений о прекращении зерновой сделки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Национальная валюта Турции в понедельник 17 июля обновила исторический минимум цены по отношению к доллару и евро. По состоянию на 17:00 по московскому времени лира торговалась на отметке 26,35 за один доллар и 29,57 за один евро.

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О прекращении участия России в зерновой сделке заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. От отметил, что касающаяся России часть черноморской договоренности не выполнена до сих пор. МИД России позднее сообщил, что инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.

22 июня Центробанк Турции принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 15 процентов. Регулятор сообщил о начале курса на снижение инфляции, необходимого для обеспечения стабильности цен. После этого курс лиры к доллару резко снизился и достиг отметки в 25 лир.

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В начале июля турецкий ЦБ решил прекратить поддержку лиры за счет валютных интервенций. О «радикальных изменениях в денежно-кредитной политике» предупредила глава регулятора Хафизе Гайе Эркан. Она заявила, что ЦБ больше не будет подавлять обменный курс и вместо этого сосредоточится на борьбе с инфляцией.

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