Пожаловавшиеся на сорванный отпуск из-за теракта в Крыму туристки объяснились

Пожаловавшиеся на сорванный отпуск из-за теракта в Крыму туристки извинились

Российские туристки, которые из-за удара по Крымскому мосту не попали на отдых и пошутили на эту тему в соцсетях, извинились за свой поступок. В беседе с «Лентой.ру» одна из девушек пожаловалась на угрозы со стороны других пользователей и объяснила, почему было записано видео.

Ранее две девушки выложили в соцсетях видео, в котором сказали: «Взорвали мост прямо перед нами. Не могли на час позже?». Спустя некоторое время они удалили ролик и закрыли аккаунты.

Одна из туристок рассказала, что узнала об ударе по мосту ночью, не догадываясь о серьезных последствиях для окружающих. «Мы подъезжали к Крымскому мосту, и нам водитель говорит, что ударили по Крымскому мосту, расходимся. А у нас билеты куплены, все дела. Мы не знали, что там люди пострадали. Мы ехали глубокой ночью, я, вообще, проснулась, спала, я не знала, что там происходит. Нас просто высадили из автобуса», — сообщила она.

Подруги сняли видеоролик до того, как прочитали новости, утверждает девушка. «Мы не глядя, не зная ничего, не читая новости, интернета у нас не было, записали это видео, о котором мы пожалели уже 300 тысяч раз. После мы открываем новости и в шоке вдвоем видим, что что-то серьезное случилось, люди пострадали, а представляли, что, грубо говоря, пустой мост был и по нему бомбанули. А там же было сначала в новостях, что просто поверхностное покрытие повредилось, и все. Мы так сожалеем, в следующем сторисе я написала, что, записывая это видео, мы не знали, насколько серьезная ситуация, что там люди погибли, пострадали, девочку увезли реанимацию», — объяснила собеседница «Ленты.ру». Слова на видео она назвала бредом и «тупорылой шуткой», а также рассказала о травле в сети.

Это ужас, что происходит. Мы не хотели ничего подобного, просто ляпнули хрень. Угрозы сейчас. Там не то что угрозы, просто нас уже "нашли, расчленили и кишки вспороли" российская туристка

Россиянка призналась, что несерьезно отнеслась к происходящему и сожалеет об этом. «Мы очень глупо пошутили, у нас такой конченый юмор, вот, ляпнули. Мы когда узнали по новостям, что на самом деле происходит, очень сильно пожалели. Мы извиняемся перед всей страной за то, что разлетелась наша глупая шутка. Мы реально очень жалеем», — сказала она.

Ранее сообщалось, что подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь полностью перекрыли. ДПС разворачивает машины и направляет их по объездному пути.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.