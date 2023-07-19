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17:21, 19 июля 2023Россия

Командир ЧВК «Вагнер» анонсировал начало «самой большой работы в мире»

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин анонсировал начало «самой большой работы в мире»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Уткин выступил с обращением к личному составу и анонсировал начало самой большой работы в мире. Кадры с обращением Уткина к бойцам опубликованы в Telegram-канале «Канал специального назначения».

Заявив, что он тот самый Вагнер, Уткин поклонился бойцам ЧВК под бурные аплодисменты и свист. Дождавшись тишины, он поблагодарил всех за проделанную работу, заявив, что имя ЧВК «Вагнер» прогремело на весь мир.

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«Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell», — сказал командир ЧВК, заканчивая свое обращение.

Ранее стало известно, что Польша укрепила границу с Белоруссией в ответ на передислокацию ЧВК «Вагнер». Как уточнил глава Минобороны Мариуш Блащак, власти усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада.

14 июля сообщалось, что Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта. Как уточнили в министерстве, поступает много вопросов о дальнейшей совместной системе подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Бойцы ЧВК выдвинулись в сторону Москвы, а также заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. После разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с основателем ЧВК колонны «Вагнера» развернулись, не доходя до российской столицы. Позже выяснилось, что белорусские власти ведут переговоры с руководством ЧВК «Вагнер» по обучению бойцов Внутренних войск современным методам ведения боя.

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    Варвара Кошечкина
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