Запорожский военком ВСУ Лушников оформил фиктивную инвалидность, чтобы не попасть на фронт

Военком Мелитопольского района Запорожской области, базирующийся в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье, подполковник Александр Лушников оформил себе фиктивную инвалидность, чтобы в будущем не попасть на фронт. Об этом сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.

Лушников стал «инвалидом второй группы» для уклонения от возможного перевода на фронт, подготовив комплект фиктивных документов об болезни коленных суставов. При этом документы в подразделение кадров до сих пор не были предоставлены, поскольку военком хотел как можно дольше оставаться в должности ради продолжения своей коррупционной деятельности.

22 июня вышло расследование о начальнике одесского военкомата Евгении Борисове, которого поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить Борисова и распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, «чтобы они не позорили государство». Офис генпрокурора Украины заявил о намерении объявить Борисова в розыск.

28 июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа.