Движение поездов возобновили в Джанкойском районе Крыма после атак БПЛА

Глава Крыма Аксенов: движение поездов возобновили в Джанкойском районе после атак БПЛА

Движение поездов возобновили в Джанкойском районе Крыма после атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он напомнил, что железнодорожное движение в Джанкое ограничивали в целях безопасности.

До этого сообщалось, что два железнодорожных состава следуют с опозданием, а именно №92 Москва — Севастополь и №316 Адлер — Симферополь. Поезда были остановлены на станции Джанкой.

Утром в понедельник, 24 июля, Крым массово атаковали беспилотники — их сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Было зарегистрировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.

Позже в Минобороны России заявили, что Крым этим утром атаковали 17 украинских беспилотников. Все дроны были подавлены. Никто из жителей полуострова в результате произошедшего не пострадал.