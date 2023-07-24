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10:18, 24 июля 2023Россия

Движение поездов возобновили в Джанкойском районе Крыма после атак БПЛА

Глава Крыма Аксенов: движение поездов возобновили в Джанкойском районе после атак БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение поездов возобновили в Джанкойском районе Крыма после атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он напомнил, что железнодорожное движение в Джанкое ограничивали в целях безопасности.

До этого сообщалось, что два железнодорожных состава следуют с опозданием, а именно №92 МоскваСевастополь и №316 АдлерСимферополь. Поезда были остановлены на станции Джанкой.

Утром в понедельник, 24 июля, Крым массово атаковали беспилотники — их сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Было зарегистрировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.

Позже в Минобороны России заявили, что Крым этим утром атаковали 17 украинских беспилотников. Все дроны были подавлены. Никто из жителей полуострова в результате произошедшего не пострадал.

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    Анна Щербакова
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