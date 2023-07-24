В МИД назвали актом международного терроризма атаку беспилотников на Москву

Представитель МИД Захарова назвала актом международного терроризма атаку БПЛА на Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу RTVI назвала актом международного терроризма атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву.

«Акт международного терроризма», — подчеркнула дипломат в ответ на вопрос, как в министерстве оценивают происшествие.

Утром 24 июля два беспилотника атаковали здания в Москве. Один из них упал на Комсомольском проспекте, неподалеку от Министерства обороны. Второй попал в многоэтажку на проспекте Лихачева. На место прибыли экстренные службы, движение по магистралям перекрыли.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в столице. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

В Минобороны заявили, что Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в столице двумя беспилотниками. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.