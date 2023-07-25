Союз журналистов отреагировал на признание «Дождя» нежелательной организацией

Глава СЖР Соловьев: признание «Дождя» нежелательным не повлияет на свободу слова

Признание телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) нежелательной организацией в России никак не повлияет на свободу слова, считает глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, почему Генеральная прокуратура решила внести ресурс в этот список.

Наши бывшие коллеги с этого канала, уехавшие за границу, откровенно перешли на сторону врага и откровенно занимаются антироссийской пропагандой. Неслучайно их филиалы признаны нежелательным Владимир Соловьев глава Союза журналистов России

Соловьев уверен, что «Дождь» продолжит работу, несмотря на новый статус.

«Вряд ли каким-то образом это решение может повлиять на то, что они говорят. Причем их можно даже в любой момент видеть через YouTube. Каждый из нас может видеть то, что говорит "Дождь", поэтому свобода слова не пострадает. Не только "Дождь", но и многие из тех, кто уехали за рубеж, работают на вражескую пропаганду, и их можно видеть у нас через YouTube. А вот наши каналы, к сожалению, для граждан стран Запада, увы, увидеть невозможно», — сказал глава СЖР.

За что «Дождь» признали нежелательным?

Генеральная прокуратура 25 июля внесла латвийский и нидерландский филиалы «Дождя» в список нежелательных организаций. Ведомство утверждает, что СМИ распространяло материалы экстремистских организаций, дискредитировало российскую власть, а также публиковало ложную информацию о военных действиях на территории Украины.

В 2021 году телеканал попал в список иноагентов. После начала специальной военной операции «Дождь» временно приостановил работу, а спустя несколько месяцев возобновил ее в Риге. В декабре 2022 года произошел скандал из-за слов ведущего Алексея Коростелева, которые некоторые зрители интерпретировали как поддержку российской армии. Сам ведущий заявил, что неточно выразился. Из-за критики журналиста уволили, а сам телеканал вскоре лишили лицензии. В начале 2023 года «Дождь» начал работу в Нидерландах.

Что означает статус нежелательной организации?

Согласно российскому законодательству, после внесения в список нежелательных организация должна прекратить свою деятельность.

Таким предприятиям нельзя открывать в стране филиалы, осуществлять проекты, распространять информацию. Россияне не могут участвовать в работе нежелательных организаций, в том числе за рубежом. За нарушение грозит до четырех лет лишения свободы. За финансирование тоже можно получить тюремный срок.

В июне 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность издания «Новая газета. Европа». В январе в список также попала «Медуза» (внесена Минюстом в реестр иноагентов).