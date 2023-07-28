МИД пригрозил ответными мерами за удар Киева по Таганрогу

Захарова: Россия оставляет за собой право ответных мер за удар по Таганрогу

Россия оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на попытку Украины нанести ракетный удар по Таганрогу Ростовской области и на атаку беспилотника по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий доступен на сайте ведомства.

Захарова заявила, что Москва решительно осуждает подобные действия Киева. Она отметила, что направленные против гражданского населения атаки не имеют военного смысла.

«Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

В Таганроге Ростовской области днем в пятницу, 28 июля, произошел мощный взрыв. Причиной стала ракета, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев. Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке беспилотника атаковать столицу. Дрон был сбит, пострадавших нет. Позднее в Минобороны подтвердили уничтожение украинского беспилотного летательного аппарата.