Глава ОКР прокомментировал инцидент с россиянкой и украинкой на ЧМ по фехтованию

Поздняков заявил, что инцидент с саблисткой Смирновой показал отношение к России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал в Telegram инцидент с россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию.

«Скандал на чемпионате мира по фехтованию стал, по сути, отправной точкой истории выхолащивания Олимпийского движения. Это, увы, не какой-то сбой или "тренд", а целенаправленный, как оказалось, процесс, который формировался последний год, но его пытались скрыть за цветастой риторикой о мнимом равенстве спортсменов всех стран и солидарности», — заявил Поздняков.

Глава ОКР подчеркнул, что ситуация показала отношение, с которым предстоит столкнуться любому российскому спортсмену на международных соревнованиях после отсевов по национальному признаку. «Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей и за это президент Международного олимпийского комитета требует проявить к ней чуткость и деликатность. На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам, несмотря на демарш соперницы, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие ее честь и достоинство», — отметил он двуличность организаций и их рекомендаций.

27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

Чемпионат мира проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.