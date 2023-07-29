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01:40, 29 июля 2023Россия

Разгромившую пляж в Сочи волну сняли на видео

SHOT: штормовая волна разгромила пляж «Бархатные сезоны» в Сочи

Очевидцы в Сочи сняли на видео штормовую волну, разгромившую пляж «Бархатные сезоны». Кадры опубликованы в Telegram-канале SHOT.

Отмечается, что поток воды смыл, в частности, спасательную стойку, пляжное оборудование и передвижной медицинский пункт.

Ранее сообщалось, что пляжи в Сочи, расположенные вдоль центральной набережной «Маяк», закрыли для купания из-за непогоды. В зонах отдыха подняты флаги красного цвета, а вход к ним перекрыт сигнальными лентами, шезлонги и зонты собраны. Также пляжи закрыли и в Геленджике.

Из-за непогоды летевшие в Сочи 13 пассажирских самолетов резко сменили курс и сели в другом месте.

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    Марина Совина
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