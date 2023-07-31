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22:10, 31 июля 2023Спорт

Украинская саблистка прокомментировала инцидент с россиянкой на ЧМ по фехтованию

Украинская саблистка Харлан назвала инцидент с россиянкой на ЧМ несправедливым

Фото: Issei Kato / Reuters

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала инцидент с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию. Ее слова приводит «Суспільне Спорт».

Спортсменка рассказала, что пыталась доказать свою позицию техническому департаменту и объяснить, что может протянуть россиянке саблю на дорожке для символического удара. «Говорю: "У вас принципиальная позиция, и у нас принципиальная позиция". Мне сказали: "Если ты не пожмешь руку, то будет черная карточка". Говорю: "Я не буду жать руку, и вы не можете мне дать черную карточку". Они говорят: "Нет, мы можем!" Говорю: "Это невозможно!"» — поделилась она.

Харлан назвала ситуацию несправедливой. «Я была в истерике, была на грани нервного срыва, мне кажется. Меня просто прорвало. У меня была до сих пор такая злоба за то, что они сделали», — заявила она.

Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала турнира. После поединка одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля стало известно, что Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024 после дисквалификации с чемпионата мира. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.

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