Матыцин оценил требование Украины дисквалифицировать российскую саблистку

Матыцин выступил против требования Украины дисквалифицировать саблистку Смирнову

Министр спорта России Олег Матыцин оценил требование комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу Анну Смирнову. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин выступил против и заявил, что предложение нарушает принцип о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций. По его мнению, во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами.

3 августа стало известно, что комитет по вопросам молодежи и спорта Рады принял проект обращения по инциденту с участием Смирновой и украинки Ольги Харлан. В нем требуется пожизненно дисквалифицировать россиянку «за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

27 июля Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.