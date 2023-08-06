В МИД заявили о способности России купировать все угрозы в Черном море

Рябков: у России есть военные возможности для купирования угроз в Черном море

Россия способна купировать любые возникающие угрозы в Черном море. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Главное — у нас есть все военные и военно-технические возможности для того, чтобы эту ситуацию купировать без ущерба для интересов нашей безопасности, безопасности наших людей и объектов», — сказал дипломат. По его словам, Москва ни за что не поступится своими интересами о безопасности.

В ночь на 5 августа украинский дрон атаковал российский танкер «Сиг» в Керченском проливе. В результате судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии. После нападения танкер остался на плаву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя случившееся, заявила, что Киев активно применяет все новые террористические методы, на этот раз в акватории Черного моря. Также она указала, что Служба безопасности Украины словами своего главы Василия Малюка фактически взяла ответственность за атаку на себя.