Депутат Швыткин: Запад повлиял на смену позиции Украины по мирному плану Киева

Киев не стал настаивать на воплощении в жизнь мирного плана президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии из-за влияния Запада, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил позицию властей республики и предположил, почему они ее поменяли.

«Какой бы мирный план Украина ни предлагала, на мой взгляд, он никоим образом не может нас устраивать, потому что в той или иной степени он все равно будет идти в ущерб нашей стране. Я считаю, что полная безоговорочная капитуляция со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это тот план, который может и должен устраивать нас, нашу страну. Мы не раз уже наступали на грабли, когда отводили войска от Киева, а нам заявляли, что пойдут по плану. Замораживать конфликт, я считаю, — это не тот способ, который окажет позитивное действие на наше государство, понимая, что конфликт может через некоторое время возобновиться с новой силой», — сказал он.

[Запад] принудил к прямому отказу от плана Зеленского в Джидде, на мой взгляд, из-за неудавшегося контрнаступления ВСУ и успехов Вооруженных сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции Юрий Швыткин депутат Госдумы

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Киев перестал настаивать на «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров в Саудовской Аравии. По словам собеседника издания, другие страны не настаивали на этом.

Встреча проходит в Джидде 5 и 6 августа. На переговоры приехали советники по национальной безопасности и политические советники из более чем 30 государств. Россию не пригласили на встречу, но пообещали сообщить о ее итогах.

«Формула мира» Зеленского подразумевает гарантии ядерной, энергетической и продовольственной безопасности, освобождение пленных, выполнение устава ООН, вывод российских войск с территории Украины, прекращение огня, недопущение дальнейшего обострения.