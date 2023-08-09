Ковальчук высказался о сменивших гражданство хоккеистах в сборной России

Ковальчук назвал появление в сборной России получивших паспорт игроков проблемой

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о получении иностранными игроками российских паспортов. Его слова приводит «Чемпионат».

«Честно, со всем уважением к ребятам, которые берут здесь паспорта, если кто-то из них будет играть за сборную России, значит, это огромная проблема в нашем российском хоккее, потому что у нас огромное количество пацанов, молодых и взрослых, которые готовы защищать честь страны», — заявил он. Ковальчук отметил, что в первую очередь должны рассматриваться кандидатуры россиян, а после — тех, кто сменил гражданство.

Также о натурализации хоккеистов высказался президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Он назвал это большим шагом, отметив, что каждый иностранец сам решает свою судьбу.

Ранее российский паспорт получил американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл. Желание получить российское гражданство выразили канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик и его соотечественник из «Амура» Кэмерон Ли. Не исключил этого и американский игрок «Авангарда» Рид Буше.

