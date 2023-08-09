Пропавший при взрыве в Сергиевом Посаде мужчина позвонил из-под завалов

Shot: пропавший после взрыва в Сергиевом Посаде мужчина позвонил из-под завалов

Пропавший после взрыве в Сергиевом Посаде мужчина позвонил из-под завалов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, пропавший пытался связаться со своей супругой через полтора часа после взрыва, однако жена пострадавшего не успела взять трубку.

Когда россиянка обнаружила пропущенный звонок, то попыталась перезвонить мужу, но сейчас телефон мужчины уже не отвечает — близкие считают, что батарея аппарата разрядилась.

Спасатели продолжают поиски трех человек под завалами разрушенного взрывом ангара.

Взрыв произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории Загорского оптико-механического завода.

Свидетели произошедшего успели заснять огромное облако в форме гриба, поднимающееся над эпицентром. В результате детонации пострадали 56 человек. Власти города ввели режим ЧС.