Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:28, 9 августа 2023Россия

Пропавший при взрыве в Сергиевом Посаде мужчина позвонил из-под завалов

Shot: пропавший после взрыва в Сергиевом Посаде мужчина позвонил из-под завалов

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Пропавший после взрыве в Сергиевом Посаде мужчина позвонил из-под завалов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, пропавший пытался связаться со своей супругой через полтора часа после взрыва, однако жена пострадавшего не успела взять трубку.

Когда россиянка обнаружила пропущенный звонок, то попыталась перезвонить мужу, но сейчас телефон мужчины уже не отвечает — близкие считают, что батарея аппарата разрядилась.

Спасатели продолжают поиски трех человек под завалами разрушенного взрывом ангара.

Взрыв произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории Загорского оптико-механического завода.

Свидетели произошедшего успели заснять огромное облако в форме гриба, поднимающееся над эпицентром. В результате детонации пострадали 56 человек. Власти города ввели режим ЧС.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Ссылки по теме
    Последние новости

    В Сергиевом Посаде из-под завалов после взрыва начали доставать погибших

    Турист отдохнул в Индии и заболел раком из-за разъедающей желудок бактерии

    Центробанк прекратил скупку валюты из-за курса рубля

    США оставили войска в Нигере

    Раскрыты детали презентации iPhone 15

    Пропавший при взрыве в Сергиевом Посаде мужчина позвонил из-под завалов

    Ученые испугались аномальной озоновой дыры над Антарктидой

    Соперники Трампа захотели транслировать судебный процесс над ним в США

    Африканские страны выразили обеспокоенность из-за событий в Нигере

    Россиянкам раскрыли правильный способ мытья жирных волос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости