Маск задумался о замене боя с Цукербергом на дебаты о потрясающем будущем

Бой Илона Маска и Марка Цукерберга предложили заменить дебатами о будущем

Миллиардер Илон Маск задумался о замене боя с основателем корпорации Meta (в России признана экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом на дебаты. Об этом сообщает издание Business Insider.

Отказаться от поединка предложил куратор конференции TED Крис Андерсон. «Вот идея получше, чем бой на ринге: дебаты на тему "Как построить потрясающее будущее"», — написал он в ныне переименованной в X соцсети Twitter. «Это тоже неплохая идея», — ответил ему Маск.

Ранее похожее предложение высказала мать предпринимателя, 75-летняя модель Мэй Маск. Она еще в июне посоветовала сыну драться с Цукербергом не кулаками, а «на словах». Победителем, по ее мнению, должен был стать самый смешной из оппонентов.

О намерении Маска и Цукерберга помериться силами на ринге стало известно в конце июня. Организацией состязания, которое, вероятнее всего, состоится в Лас-Вегасе, занимается президент UFC Дэйна Уайт.

С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент. Маск не спешит с ответом и жалуется на занятость и боль в спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста.