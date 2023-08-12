Принимающий участие в спецоперации Минеев проведет бой по кикбоксингу в сентябре

Принимающий участие в спецоперации Владимир Минеев проведет бой по кикбоксингу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев 15 сентября проведет бой по кикбоксингу. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Встреча пройдет в Элисте, соперником станет бывший чемпион Belaltor бразилец Рафаэль Карвальо. «Почему он? Нужен был человек понимающий, что такое кикбоксинг. Большое имя, заслуги, почему нет? Есть договоренность, что Минеева отпустят в отпуск до 15-го», — заявил Гаджиев.

На данный момент Минеев принимает участие в спецоперации на Украине. Повестку спортсмен, ранее служивший в ВДВ, получил в сентябре.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего спортсмен одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей.