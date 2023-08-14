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18:11, 14 августа 2023Спорт

Фетисов высказался о дисквалификации хоккеиста Федотова

Фетисов назвал решение IIHF о дисквалификации хоккеиста Федотова дебильным

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на дисквалификацию вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нужно послать Международную федерацию хоккея (IIHF) куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место!» — сказал он, назвав санкцию дебильной. Фетисов выразил недоумение решением, так как российские хоккеисты отстранены от международных соревнований.

О дисквалификации Федотова стало известно ранее 14 августа. Она будет действовать на протяжении четырех месяцев с 1 сентября. IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за действительного соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, нарушающим действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» однолетний контракт. В июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.

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