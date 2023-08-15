В США связали ситуацию в Нигере со снижением американского влияния в мире

Politico: бывший помощник госсекретаря Наги заявил о снижении влияния США в мире

Нынешняя ситуация в Нигере свидетельствует о снижении американского влияния в мире, заявил бывший помощник госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги. Его цитирует издание Politico.

«Это больше не однополярный мир. Он скорее биполярный, и существует множество средних держав, у которых полно рычагов влияния», — сказал экс-чиновник.

Politico отмечает, что Вашингтон после случившегося мятежа рискует лишиться своих активов в Нигере, если правительство президента США Джо Байдена не найдет способ договориться с путчистами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжать оказывать давление на мятежников Нигере. Он подчеркнул, что сохранение давления на них поспособствует восстановлению конституционного порядка и поможет освободить президента Нигера Мохамеда Базума и его семью.