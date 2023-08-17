Стало известно о согласовании перехода Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад»

Журналист Иван Карпов заявил, что переход Захаряна в «Реал Сосьедад» согласован

«Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали детали перехода российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram.

Как стало известно источнику, агент игрока получит за трансфер футболиста в испанский клуб 2 миллиона евро. Отмечается, что «Реал Сосьедад» уже получил уведомление о достижении всех договоренностей.

13 августа главный тренер «Динамо» Марцел Личка анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад». Однако в ходе переговоров возникли проблемы, и спортсмен вернулся к занятиям в московском клубе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.