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10:04, 17 августа 2023Наука и техника

Перечислены опасности сменной работы

JAMA Network Open: сменная работа увеличила риск депрессии и тревоги

Фото: Eugene Chystiakov / Unsplash

Китайские специалисты из Университета науки и технологий Хуачжун перечислили опасности сменной работы для психического здоровья. Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open, такой график может увеличить риск депрессивного или тревожного расстройства.

В работе приняли участие более 175 тысяч человек, которых в среднем наблюдали девять лет. Около 16 процентов испытуемых сообщили о сменном графике работы. Авторы заметили, что у 2,3 процента работников развилась депрессия и у 1,7 процента — тревожность. Такие результаты сохранялись даже после корректировки данных, причем фиксировалась корреляция риска с частотой смен. В то же время не наблюдалось существенной разницы между участниками, работающими в ночные и дневные смены.

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В мае 2023 года сотрудники Института клеточных и интегративных нейронаук (INCI) и ученые из Страсбургского университета пришли к выводу, что сменный график работы на протяжении даже месяца может нарушать фертильность у подопытных мышей женского пола.

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    Елена Апазиди
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