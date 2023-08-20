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06:50, 20 августа 2023Наука и техника

В космической отрасли допустили падение «Луны-25»

«МК»: специалист допустил падение АМС «Луна-25» в связи с отсутствием связи

Фото: «Роскосмос» / Telegram

Специалист из космической отрасли в беседе с «Московским комсомольцем» допустил возможное падение российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» на поверхность естественного спутника Земли.

Как объяснил неназванный собеседник издания, тормозной импульс был задан станции для того, чтобы приблизить момент удачной посадки. Однако двигательная установка отработала импульс в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция «могла выйти на незамкнутую орбиту снижения», предположил он.

«Не хочется в это верить, но отсутствие связи с аппаратом может говорить только о втором», — ответил эксперт на уточняющий вопрос, могла ли станция пролететь мимо или упасть на Луну.

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При этом он усомнился в том, что причиной нештатной ситуации на борту станции мог стать удар микрометеорита, поскольку ученые должны были рассчитать этот риск и подготовить к нему аппарат в первую очередь. «Может возникла проблема в системе связи или с управлением. Да и человеческий фактор никогда исключать нельзя. Сейчас идет "разбор полетов"», — заключил собеседник издания.

В субботу, 19 августа, госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация — сбой не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

Ранее сообщалось, что «Луна-25» успешно вышла на орбиту естественного спутника Земли. Все системы АМС работали штатно, а связь с ней была устойчивой. 14 августа в «Роскосмосе» рассказали, что станция передала первые снимки из космоса. На кадрах были видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» стартовала 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный.

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    Марина Совина
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