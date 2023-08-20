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13:46, 20 августа 2023Спорт

Комментатор объяснил нецензурную брань Дзюбы в свой адрес

Комментатор Моссаковский заявил, что Дзюба переходит из футбола в блогерство

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский объяснил, почему нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба нецензурно оценил его работу. Его слова приводит Metaratings.ru.

Моссаковский заявил, что таким образом Дзюба постепенно переходит из футбола в блогерство. «Я думаю, что этот переход окончательно произойдет. Пока такая промежуточная стадия, которую мы наблюдаем», — подчеркнул он.

Ранее 20 августа Дзюба выложил ролик, в котором журналист комментирует гол полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в ворота «Краснодара» фразой «вымучил гол». В ответ Дзюба оскорбил Моссаковского.

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги, который прошел 19 августа. Миранчук сравнял счет на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не участвовал в матче из-за травмы. После игры корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место». За это Дзюбу отстранили на два матча условно.

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    Анастасия Борисова
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