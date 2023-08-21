Названа основная сложность в перехвате беспилотников ВСУ

Военный эксперт Подберезкин заявил, что беспилотники ВСУ тяжело обнаружить

Сложность в перехвате беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в том, что их тяжело обнаружить. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Перехват беспилотников, особенно если это легкие беспилотники, которые сделаны из композитных материалов или дерева и летят на небольшой высоте до 50 метров, практически невозможен», — заявил военный политолог.

По его словам, физика заключается в том, что угол кривизны поверхности Земли очень небольшой. Поэтому для того, чтобы обнаружить такой беспилотник, нужно подняться на достаточно большую высоту.

«Для того, чтобы обнаружить беспилотник на расстоянии семи и более километров, нужно иметь соответствующую матчу. И таких матч должно быть много. Также определенная тихоходность беспилотников предопределяет возможности для борьбы с ним. Потому что ракеты стоят дорого. Относительно дешевые ракеты для ПВО стоят 500 тысяч долларов, а беспилотник — 120-150 долларов», — добавил Подберезкин.

Здесь комплекс вопросов, который нужно решать. В том числе и создавать принципиально новые средства борьбы с беспилотниками. Предстоит много сделать и, по сути, придумать новую систему противовоздушной обороны Алексей Подберезкин директор Центра военно-политических исследований МГИМО

21 августа в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в городском круге Истра. Представители ведомства назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины.

Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали одно из сел приграничного региона.

