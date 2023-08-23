Вблизи Крыма зафиксировали полет беспилотников Reaper и Bayraktar с целью разведки. Российские истребители отогнали их

МО: ВКС РФ зафиксировали БПЛА Reaper и Bayraktar, проводившие разведку у Крыма

Воздушно-космические силы (ВКС) России зафиксировали полет беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые проводили воздушную разведку над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО Минобороны России

В ведомстве отметили, что самолеты отогнали беспилотники от полуострова, в результате предпринятых действий летательные аппараты изменили направление и покинули районы ведения воздушной разведки.

Вечером 22 августа движение по Крымскому мосту вновь было перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь было временно приостановлено, об этом вечером 22 августа сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как отметил Telegram-канал Baza, жители полуострова рассказывали о звуках взрывов.

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал сообщения о взрывах «вбросами и фейками».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в городе проводятся учебные стрельбы.

В Казачьей бухте ориентировочно до 23 часов флот проводит учебные стрельбы. В городе все спокойно. Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Позднее канал, публикующий оперативную информацию по Крымскому мосту, сообщил, что движение по магистрали восстановлено. В настоящее время пробок на пунктах досмотра нет ни со стороны Керчи, ни со стороны Краснодарского края.

Атаки беспилотников на Крым

За последний месяц Крым неоднократно был атакован беспилотниками. 21 августа Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа северо-западнее полуострова.

12 августа над Крымом 14 дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а еще шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

24 июля на полуострове из-за атаки беспилотников было приостановлено движение поездов в районе Джанкоя. В ходе массовой атаки также произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе.

22 июля в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктурные объекты Крыма случилась детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе.

20 июля три БПЛА попытались атаковать военный аэродром в районе поселка городского типа Гвардейское в Крыму. В ночь на 18 июля над полуостровом сбили 28 беспилотников.

