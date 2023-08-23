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01:39, 23 августа 2023Россия

Вблизи Крыма зафиксировали полет беспилотников Reaper и Bayraktar с целью разведки. Российские истребители отогнали их

МО: ВКС РФ зафиксировали БПЛА Reaper и Bayraktar, проводившие разведку у Крыма

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Воздушно-космические силы (ВКС) России зафиксировали полет беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые проводили воздушную разведку над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО

Минобороны России

В ведомстве отметили, что самолеты отогнали беспилотники от полуострова, в результате предпринятых действий летательные аппараты изменили направление и покинули районы ведения воздушной разведки.

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Вечером 22 августа движение по Крымскому мосту вновь было перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь было временно приостановлено, об этом вечером 22 августа сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как отметил Telegram-канал Baza, жители полуострова рассказывали о звуках взрывов.

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал сообщения о взрывах «вбросами и фейками».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в городе проводятся учебные стрельбы.

В Казачьей бухте ориентировочно до 23 часов флот проводит учебные стрельбы. В городе все спокойно.

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Позднее канал, публикующий оперативную информацию по Крымскому мосту, сообщил, что движение по магистрали восстановлено. В настоящее время пробок на пунктах досмотра нет ни со стороны Керчи, ни со стороны Краснодарского края.

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5 августа 2023

Атаки беспилотников на Крым

За последний месяц Крым неоднократно был атакован беспилотниками. 21 августа Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа северо-западнее полуострова.

12 августа над Крымом 14 дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а еще шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

24 июля на полуострове из-за атаки беспилотников было приостановлено движение поездов в районе Джанкоя. В ходе массовой атаки также произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе.

22 июля в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктурные объекты Крыма случилась детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе.

20 июля три БПЛА попытались атаковать военный аэродром в районе поселка городского типа Гвардейское в Крыму. В ночь на 18 июля над полуостровом сбили 28 беспилотников.

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    Марина Совина
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