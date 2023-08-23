Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации. Как отреагировали на его возвращение известные фигуристы?

Фигурист Алексей Ягудин: вернувшийся на лед Роман Костомаров очень изменился

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил выступление победителя Игр Романа Костомарова в гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Об этом сообщает Sport24.

«Всякие бывают моменты в жизни, когда кажется, что нет уже ни малейшего шанса. Кто знает, как может все обернуться? А Ромка здесь уже и машину водил пару дней назад», — отметил Ягудин. Он также добавил, что спортсмен очень изменился за год, однако это ему не помешало вернуться на лед.

Шоу состоялось во вторник, 22 августа, в Сочи в ледовом дворце «Айсберг». Костомаров принял участие в номере своей супруги Оксаны Домниной.

Жена Костомарова рассказала о решении мужа выйти на лед

По словам Оксаны Домниной, решение о выходе ее супруга на лед было совместным. «Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — подчеркнула она.

Костомаров и Домнина — чемпионка мира и призер Олимпиады в танцах на льду — несколько лет жили в гражданском браке. В 2011 году у них родилась дочь Анастасия. Спортсмены расставались, но в апреле 2014 года поженились. Спустя два года у пары родился сын Илья.

Как в мире фигурного катания отреагировали на возвращение Костомарова?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась мужеством фигуриста. Она высказалась в интервью РИА Новости.

«Он так нас радует. Уникальный человек. Мы счастливы за него. Вся страна молилась, на коленях стояла, у всех были свечки зажжены. Плюс невероятное упорство его жены, врачей. Восхитительно. Большая радость. Ура!» — заявила Тарасова.

По словам фигуристки и жены Ягудина Татьяны Тотьмяниной, во время выхода Костомарова на лед все участники шоу плакали за сценой.

Нужно иметь силу духа, чтобы не только выйти из того состояния и вернуться в жизнь, но и сделать шаг на лед, переступить через себя. Позволить своей супруге снова быть в своем мире, отвлечься от этого произошедшего несчастья Татьяна Тотьмянина

Каково состояние Костомарова на сегодняшний день?

Роман Костомаров привыкает к протезам ног и регулярно выкладывает видео тренировок. Спортсмен показывал, как поднимается по лестнице, бегает, прыгает и делает махи ногами на протезах. В конце июля главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах рассказал, что не стал бы назначать активные занятия после ампутации, потому что это может привести к осложнениям.

Но, конечно, Роман психологически компенсирует свои травмы тренировками. Это больше относится уже к психологии — Костомаров показывает, что он полноценный и сильный. С точки зрения внутреннего состояния, может, ему это и помогает, но организм после таких стрессов может не выдержать стресс от таких активных тренировок Лев Авербах

5 августа о состоянии фигуриста рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что для 46-летнего Костомарова изготовят ручные протезы.

Почему Костомарову ампутировали стопы?

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началась гангрена. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев на левой.

Костомаров проходил лечение в Коммунарке, 6 июля фигуриста выписали. «Позади 175 дней, впереди вся жизнь. Благодаря врачам я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью, но по-другому было никак», — заявил фигурист.

Чем известен Костомаров?

Наибольших успехов Костомаров добился в паре с Татьяной Навкой. Помимо Олимпийских игр-2006, спортсмены дважды побеждали на чемпионате мира, трижды становились чемпионами Европы и выигрывали финал серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

В 2006 году дуэт завершил карьеру

После ухода из спорта Костомаров участвовал в телепроекте «Ледниковый период» и ледовых спектаклях. Он также исполнил несколько ролей в кино.