Песков опроверг финансирование ЧВК «Вагнер» государством

Песков: ЧВК «Вагнер» не финансировалась государством

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что государство не обеспечивало частную военную компанию «Вагнер». Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Не было никакого госфинансирования», — указал он. Так Песков ответил на вопрос журналистов о возможном продолжении финансирования частной военной компании государством после того, как она зарегистрировалась в Белоруссии. Он отметил, что госфинансирование и нахождение «Вагнера» в Белоруссии являются «совершенно разного порядка темами» и что ответить на поставленный вопрос он не может.

Такими словами Песков опроверг заявление главы государства Владимира Путина о полном обеспечении вагнеровцев со стороны государства. Президент рассказал об этом 27 июня, через несколько дней после попытки мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Путин подчеркивал, что с мая 2022 года по май 2023-го компания получила из бюджета более 86 миллиардов рублей. На денежное содержание «Вагнера» ушло 70 миллиардов 384 миллиона рублей, на стимулирующие выплаты — 15 миллиардов 877 миллионов рублей.

Позднее, 2 июля, телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» указал, что ЧВК «Вагнер» получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, а группа компаний «Конкорд», также принадлежащая бизнесмену, оказала услуги на 845 миллиардов. Тогда пресс-секретарь президента не стал комментировать данные о выплатах компании почти на 2 триллиона рублей и отказался рассказывать о госфинансировании ЧВК «Вагнер» во времена, когда понятия «частная военная компания» еще не было в законодательстве.