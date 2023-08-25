Журналистка из США увидела намек на гибель Пригожина в одежде мужа Скабеевой

Журналистка Дэвис увидела намек на гибель Пригожина в одежде Евгения Попова

Журналистка из США Джулия Дэвис увидела намек на гибель бизнесмена Евгения Пригожина в одежде ведущего программы «60 минут» на канале «Россия 1», депутата Госдумы Евгения Попова. На пост обозревательницы в соцсети X (бывшая Twitter) обратила внимание супруга и соведущая Попова, Ольга Скабеева.

«Неспроста Евгений Попов нарядился в пилота», — подписала Дэвис скриншот эфира «60 минут», который вел Попов, одетый в двубортный пиджак на шести пуговицах. «Аналитика», — поиронизировала Скабеева над постом американской журналистки о своем муже.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, в котором видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями. По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. На борту было 10 человек, никого из них спасти не удалось.

Официально причины воздушной катастрофы не названы, расследование продолжается. Основной версией, по сообщениям СМИ, является заложенная бомба. Среди других предположений — техническая неисправность и работа ПВО.