Science Advances: найден способ восстановления мозга при болезни Паркинсона

Американские ученые из Института Ван Анделя нашли способ восстановления мозга при болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе работы специалистам удалось определить ряд процессов, которые помогают мозгу адаптироваться к повреждениям в цепях, отвечающих за движение и сенсорное восприятие. Именно такие сбои ассоциируют с болезнью Паркинсона. Авторы сосредоточили свое внимание на таламусе и коре головного мозга, поскольку эти области регулируют двигательную и осязательную способности. Они пришли к выводу, что нарушения определенных цепей в этих регионах мозга можно восстановить с помощью подавления сигналов из базальных ядер — области мозга, связанной с болезнью Паркинсона.

Команда отмечает, что воздействовать на таламус и кору головного мозга можно при помощи двух современных методов лечения заболевания: дофаминергических препаратов и глубокой стимуляции мозга.

Ранее в августе сотрудники Университетского колледжа Лондона представили метод диагностики болезни Паркинсона, который определяет заболевание за семь лет до его клинических симптомов.