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12:54, 28 августа 2023Наука и техника

Найден способ восстановления мозга при болезни Паркинсона

Science Advances: найден способ восстановления мозга при болезни Паркинсона

Фото: Hunt Han / Unsplash

Американские ученые из Института Ван Анделя нашли способ восстановления мозга при болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе работы специалистам удалось определить ряд процессов, которые помогают мозгу адаптироваться к повреждениям в цепях, отвечающих за движение и сенсорное восприятие. Именно такие сбои ассоциируют с болезнью Паркинсона. Авторы сосредоточили свое внимание на таламусе и коре головного мозга, поскольку эти области регулируют двигательную и осязательную способности. Они пришли к выводу, что нарушения определенных цепей в этих регионах мозга можно восстановить с помощью подавления сигналов из базальных ядер — области мозга, связанной с болезнью Паркинсона.

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Команда отмечает, что воздействовать на таламус и кору головного мозга можно при помощи двух современных методов лечения заболевания: дофаминергических препаратов и глубокой стимуляции мозга.

Ранее в августе сотрудники Университетского колледжа Лондона представили метод диагностики болезни Паркинсона, который определяет заболевание за семь лет до его клинических симптомов.

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    Елена Апазиди
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