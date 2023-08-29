В Москве пропала 16-летняя российская фигуристка. Что известно о ее исчезновении?

SHOT: фигуристка Горбачева поссорилась с тренером, так как хотела уйти от нее

Пропавшая в Москве чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева поссорилась с тренером Софьей Федченко, так как хотела уйти от нее. Причину ссоры назвал Telegram-канал SHOT.

Источник из окружения 16-летней фигуристки рассказал, что с тренером также конфликтовала мать Горбачевой, у которой специалист забрала ее в возрасте девяти лет. Также уточняется, что незадолго до исчезновения фигуристка переписывалась с подругой, которая не заметила в ее поведении ничего подозрительного. Горбачева сказала ей, что пошла на тренировку и больше на связь не выходила. Источник предположил, что спортсменка может находиться у кого-то из друзей.

Вещи фигуристки нашли на Покровской набережной

По информации издания Baza, для обследования акватории Москвы-реки вызвана поисково-спасательная группа МЧС. По одной из версий, Горбачева могла утонуть. Спасателей вызвали на Покровскую набережную к месту, где были найдены личные вещи девушки. Известно также, что спортсменка со вчерашнего дня не появлялась в сети.

Уточнялось, что с собой у Горбачевой были мобильный телефон, планшет и около 20 тысяч рублей наличными, которые лежали в рюкзаке темно-синего цвета.

Полицейские проверяют, все ли вещи остались на месте

О поисках спортсменки рассказала ее мать

Екатерина Горбачева, мать фигуристки, подтвердила «Известиям» факт ее исчезновения. Она также отметила, что никто из подруг спортсменки ничего не знает.

По Алине пока никакой информации нет. Ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени Екатерина Горбачева

О пропаже Горбачевой стало известно 29 августа

При этом Горбачева пропала накануне в понедельник, 28 августа, в районе 19:00 по московскому времени. Фигуристка попала в объектив нескольких камер видеонаблюдения, но место, где нашли ее вещи, находится вне зоны покрытия камер.

Сообщалось, что у Горбачевой на тренировке случился конфликт с тренером, она покинула ледовый дворец, пошла в парк и не вернулась домой. Поисками занялись полицейские, а Следственный комитет России начал проверку по факту исчезновения фигуристки.

Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров

Турнир проходил в феврале этого года в Перми, а Горбачевой в июле этого года исполнилось 16 лет. На протяжении последних семи лет россиянка тренировалась у Софьи Федченко. «Дети ноют, устают, расстраиваются, просят выходной. Алину, наоборот, приходится выгонять с катка», — так охарактеризовала подопечную специалист, слова которой приводит Baza.

По информации источника, 27-летняя Федченко не только тренировала Горбачеву, но и жила с ней. «Когда я взяла ребенка, конечно, понимала, что теперь я за нее несу полную ответственность. Здоровье, безопасность, образование – все это на мне», — отмечала тренер.