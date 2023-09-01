Цены на нефть подскочили

Стоимость нефти Brent поднялась выше 88 долларов за баррель впервые с 10 августа

В ходе торгов 1 сентября стоимость эталонного сорта нефти Brent превысила 88 долларов за баррель. На максимуме ноябрьские фьючерсы поднимались в цене до 88,02 доллара за баррель, достигнув такого уровня впервые с 10 августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На момент написания новости цена Brent отскочила от максимума до 87,7 доллара за баррель. Нефть сорта WTI в верхней точке подорожала до 84,6 доллара за баррель. Осенью цены на эталонный сорт нефти могут обновить максимум 2023 года и разогнаться до 90 долларов за баррель, допускают эксперты.

Давление на котировки оказало вчерашнее заявление России насчет достижения договоренности с другими странами ОПЕК+ о новом сокращении поставок топлива на мировые рынки. Основные параметры снижения власти озвучат на следующей неделе. Россия с мая снизила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а с августа сократила экспорт топлива на 500 тысяч баррелей в сутки.

Другой крупнейший поставщик нефти на рынок, Саудовская Аравия приняла решение снизить добычу на миллион баррелей в сутки. Скорее всего, страна продлит меру до октября, поскольку в ее интересах оказывать поддержку мировым ценам на фоне нестабильной экономической ситуации, писало Reuters. Bloomberg ранее сообщало, что от меры больше всего выиграла Россия, в то время как экономика Саудовской Аравии, которая до февраля была одной из самых быстрорастущих, во втором квартале превратилась в одну из самых медленных.