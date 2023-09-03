Стало известно о сильных взрывах в Херсоне

Klymenko Time: в Херсоне произошли сильные взрывы

В Херсоне произошли сильные взрывы. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Klymenko Time.

Подробности о произошедшем не уточняются. «Военная администрация призывает жителей оставаться в укрытиях», — говорится в сообщении.

3 сентября также сообщалось, что в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, произошел взрыв. В этот же день в Одесской области произошел взрыв около порта, возник пожар. Как стало известно позднее, была повреждена портовая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что части Вооруженных сил России уничтожили под Херсоном самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины.