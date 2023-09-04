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17:09, 4 сентября 2023Экономика

Российские активы китайских банков выросли в разы

FT: китайские банки с февраля 2022 года увеличили в 4 раза вложения в России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Luke Southern / Unsplash

Четыре китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China — с февраля 2022 года по конец марта 2023 года увеличили свои совокупные вложения в Россию с 2,2 до 9,7 миллиарда долларов. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики, изучившей официальные данные Банка России.

В то же время за аналогичный период на долю иностранцев стало приходиться не 6,2, а 4,9 процента банковских активов в России. По мнению журналистов, такая динамика стала частью перехода России к использованию юаня в качестве резервной валюты вместо доллара или евро.

До шквала санкций, начавшегося в феврале 2022 года (после старта российской специальной военной операции на Украине), более 60 процентов платежей страны за экспорт проводилась в долларах и евро, а доля китайской валюты не превышала одного процента. С тех пор, приводит FT данные российского Центробанка, доля юаня достигла 16 процентов, а платежей в «недружественных» валютах стало меньше половины от общего объема.

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В конце августа стало известно, что Банк России поменял местами курсы юаня и доллара на главной странице своего сайта, поставив китайское платежное средство на первую позицию. Свое решение регулятор тогда не прокомментировал. При этом представители российских властей еще в 2022 году начали называть доллар, а также евро «токсичными» валютами.

Ранее СМИ уже сообщали, что в условиях отказа от долларов и евро «дочки» крупных банков из КНР стали важными поставщиками юаневой ликвидности на внутренний финансовый рынок. Так, в 1 феврале 2022 — июне 2023 года Bank of China увеличил выдачу другим банкам кредитов в 7,7 раза (плюс 107 миллиарда рублей).

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    Дмитрий Воронин
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