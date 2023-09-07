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10:33, 7 сентября 2023Россия

Очевидцы рассказали о падении дрона в Ростове-на-Дону

Очевидица взрыва в Ростова-на-Дону заявила о сгоревшем авто из-за падения дрона

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Очевидцы падения беспилотника на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону рассказали о происшествии. Их слова приводит РИА Новости.

«Вначале был большой взрыв, который никто не видел, я выбежала, все в дыму. А потом машина загорелась, уже после взрыва. Машина загорелась и минут за пять она сгорела. Два раза рвануло ее и все, после этого ничего не было», — сообщила местная жительница, добавив, что взрыв произошел в районе трех часов ночи.

Другой житель Ростовской области сообщил о характерном для дроне жужжащем звуке, который впоследствии прекратился, так как двигатель беспилотника перестал работать — затем последовал взрыв.

Рано утром 7 сентября в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника. Один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской. В сети появились кадры с места падения одного из дронов, также был опубликован момент мощного взрыва близ штаба ЮВО. На месте падения одного из дронов на улице Пушкинской ввели режим ЧС.

Помимо Ростовской области, ВСУ пытались атаковать Брянскую область, где с начала суток сбили три дрона, а также столицу — устройство уничтожили в Раменском городском округе.

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    Анастасия Шейкина
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