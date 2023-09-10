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11:07, 10 сентября 2023Спорт

В «Спартаке» высказались о получении гражданства России осужденным легионером

Гендиректор «Спартака» Малышев заявил, что Промес пока не получил гражданство РФ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с получением российского гражданства голландским легионером московского клуба Квинси Промесом. Его слова передает «РБ Спорт».

Малышев заявил, что Промес пока не получил гражданство РФ. Он рассказал, что на данный момент идет другой процесс, который связан с получением паспорта игроком.

19 июня суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. 31-летнего нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. Футболист продолжает играть за московскую команду и собирается обжаловать приговор.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. С командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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    Дарья Коршунова
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